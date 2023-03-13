"Я сделала это": Шэрон Стоун показала себя с огромными губами

Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун отпраздновала свое 65-летие и выложила в соцсети фото с огромными губами, чем сильно рассмешила фанатов.

Шэрон стоун поделилась необычными снимками на своей странице в Instagram.

На кадрах она сидит на диване с праздничными шариками в руках, но самым примечательным являются огромные красные губы у голливудской звезды.

"Я сделала это. Наконец-то. На свой День рождения. Иногда ты получаешь именно то, что хочешь", – подписала публикацию актриса.

Тем не менее на самом деле Шэрон Стоун примерила забавный восковой аксессуар, имитирующий эффект накачанных губ.

Фанаты оценили чувство юмора звезды, а некоторые даже подыграли ей в комментариях.

"Господи, на 5 секунд я запаниковал, слишком смешно!", "Выглядит совершенно натурально", "Я бы хотел немного больше… но я понимаю, что вы хотели выглядеть как можно более естественно", "Я думала, ты на секунду сошла с ума", "Похоже, кто-то перепутал тюльпаны с двумя губами!", "Очень-очень-очень хорошо", – написали пользователи Сети.

Добавим, как пишет сайт Кино-театр.ру, Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвиле, штат Пенсильвания, США. Была вторым ребенком в многодетной семье мастера-инструментальщика.

С детства она отличалась от сверстников: по тесту интеллекта у нее был показатель 154 – как у Альберта Эйнштейна. В школу Шэрон поступила в пять лет – сразу во второй класс. Любила искусство и особенно – кино.

К концу 1970-х годов она прошла очень длинный путь: от продавщицы в "МакДональдсе" до успешной модели в агентстве Эйлин Форд.

Впервые Шэрон Стоун появилась в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли" ("Stardust Memories", 1980 год). Позже недостатка в ролях не было, но все "не звездные". Лишь в конце 1980-х годов ей удалось сняться в паре с Арнольдом Шварценеггером в картине Пауля Верховена "Вспомнить все" (1990). Роль жены-предательницы оказалась примеркой к роли, вознесшей ее на голливудский олимп, с которого она с тех пор не спускалась.

"Основной инстинкт" (1992) того же Верховена вывел на экран непредсказуемое существо идеальной красоты и разжег скандал, связанный со знаменитой сценой в полицейском участке, резко повысивший цену Шэрон Стоун на актерском рынке.

Сейчас она снимается только у первоклассных режиссеров, а ее гонорары – одни из самых высоких среди женщин-актрис. Также у Шэрон Стоун есть своя киностудия "Хаос".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012642-ya-sdelala-eto-sheron-stoun-pokazala-sebya-s-ogromnymi-gubami/