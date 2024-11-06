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"Это разве не фото 15-летней давности?": 39-летняя Сиара похвасталась фигурой в откровенном боди

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Сиара
Сиара. Фото: instagram.com/ciara

Американская R&B-певица Сиара попозировала в черном боди и сразила поклонников - мать четверых детей гордо продемонстрировала подтянутую фигуру, передает NUR.KZ.

Артистка решила повторить свой образ из 2010 года, который полюбился фанатам после клипа на песню "Ride". Сиара позировала перед роскошным автомобилем в откровенном черном боди и массивной меховой шубе.

Образ она завершила туфлями на высоком каблуке и элегантной укладкой с волнистыми локонами. Аутфит подчеркнул стройную фигуру звезды.

"15 лет спустя... Все еще в деле", - подписала публикацию Сиара.

"Это разве не фото 15-летней давности?", "Круто, когда ты можешь переодеться в саму себя 15 лет спустя и выглядеть точно так же", "Стоп, это что, новые фото? То есть, старение наоборот возможно?", "Девочка, я думал, ты публикуешь архивные снимки", - написали ошеломленные фолловеры.

Музыкальная карьера Сиары началась в 2003 году с релиза мультиплатинового альбома "Goodies". С тех пор певица выпустила множество крупных хитов, среди которых - "1, 2 Step", "Like a Boy", "Goodies" и "Level Up", а также дуэт с Энрике Иглесиасом - "Takin' Back My Love".

В прошлом году Сиара стала мамой в четвертый раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184017-eto-razve-ne-foto-15-letney-davnosti-39-letnyaya-siara-pohvastalas-figuroy-v-otkrovennom-bodi/

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