Сиара стала мамой в четвертый раз: 38-летняя певица показала фото и раскрыла имя малышки
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Американская R&B-певица Сиара родила четвертого ребенка. В Instagram-посте 38-летняя звезда раскрыла имя малышки, а также показала ее фотографию, передает NUR.KZ.
Амора Принцесс Уилсон - имя четвертого ребенка певицы Сиары. Девочка родилась весом 4,1 кг. Родители малышки сразу решили показать ее миру.
"Мы очень тебя любим!", - написали Сиара и ее супруг, спортсмен Рассел Уилсон.
Поклонники ринулись в комментарии, чтобы поздравить пару с пополнением в семействе. Добрые слова прилетели и от коллег Сиары по цеху.
"Потрясающая малышка! Потрясающая мама! Поздравляю!" - пишет телезвезда Опра Уинфри.
"О мой Бог, я уже ее люблю", - говорит известная теннисистка Серена Уильямс.
"Щечки! Куколка. Поздравляю!", - радуется за родителей певица и актриса Жанель Монэ.
"Такая милая!", - делится эмоциями телеведущая и певица Дженнифер Хадсон.
Известно, что Сиара и Рассел Уилсон поженились в 2016 году. Кроме Аморы, пара воспитывает 6-летнюю Сиенну, 3-летнего Уина Харрисона, а также 9-летнего Захира от первого брака певицы с рэпером Future.
Музыкальная карьера Сиары началась в 2003 году с релиза мультиплатинового альбома "Goodies". С тех пор певица выпустила множество крупных хитов, среди которых - "1, 2 Step", "Like a Boy", "Goodies" и "Level Up", а также дуэт с Энрике Иглесиасом - "Takin' Back My Love".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050542-siara-stala-mamoy-v-chetvertyy-raz-38-letnyaya-pevitsa-pokazala-foto-i-raskryla-imya-malyshki/