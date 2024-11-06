"Самая милая пара на эстраде": Беркут и Аиша сразили стильными нарядами
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Знаменитая пара казахстанских артистов - Айбек и Виктория Жансеитовы, известные как Беркут и Аиша, покрасовались в разных нарядах для соцсети. Теплое видео очаровало фанатов, передает NUR.KZ.
Возлюбленные предстали в разных образах. Аиша сменила два вечерних платья - синее с вставкой на талии и элегантное черное, оба с открытыми плечами.
Беркут же сначала запечатлелся в стильном черном костюме, который потом сменил на рубашку и брюки, зачесав волосы назад и спрятав глаза под солнцезащитными очками.
На вопрос, какой из образов идет им больше, фанаты ответили по-разному.
"Оба образа хороши", "Главное, чтобы костюмчик сидел - любой наряд вам к лицу", "Вы украсили эти костюмы", "Самая милая пара на казахстанской эстраде", "Вы такие классные, молодцы", "Обаятельная пара и прекрасные артисты", - гласят комментарии.
Недавно Аиша "напугала" Беркута безудержными танцами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2183967-samaya-milaya-para-na-estrade-berkut-i-aisha-srazili-stilnymi-naryadami/