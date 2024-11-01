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Аиша "напугала" Беркута безудержными танцами (видео)

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Айбек и Виктория Жансеитовы, более известные слушателям как Беркут и Аиша, позабавили пользователей Казнета новым видео, на котором Аиша пустилась в пляс, передает NUR.KZ.

Казалось бы, обычный день в жизни семейства - Беркут практиковал футбольные приемы, а Аиша, тем временем, устроила танцы под открытым небом. Девушка настолько увлеклась, что с каждой секундой ее движения становились все более ритмичными, что явно слегка обескуражило ее супруга - в хорошем смысле слова.

"Иногда эта девушка меня пугает", - подписал видео Беркут, добавив несколько смеющихся смайликов.

"Аиша, жаным, тебе очень идут такие танцы", "Шикарная во всем, Аиша - восхищаюсь", "Перед мужем мало кто сможет так танцевать! Молодец, девочка", "Отлично подняла настроение", - написали очарованные фанаты в комментариях под постом.

Недавно Аиша восхитила образами в новом клипе дуэта, снятом в Индии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181662-aisha-napugala-berkuta-bezuderzhnymi-tancami-video/

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