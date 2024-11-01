"Королева рептилий": Ким Кардашьян ошеломила перевоплощением в аллигатора-альбиноса
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Американская телезвезда, "светская львица" Ким Кардашьян удивила необычным образом, который выбрала для празднования Хэллоуина. Инстадива перевоплотилась в аллигатора, передает NUR.KZ.
"Аллигатор альбинос", - коротко подписала Ким кадры своего перевоплощения. Чтобы превратиться в опасную рептилию, Ким пришлось просидеть долгое время в кресле у гримера.
Чешуя и искусственные когти, зеленые линзы, белая краска - костюм Кардашьян на Хэллоуин был оригинальным и впечатляющим.
Креативная идея художника Алексиса Стоуна, кропотливая и удивительная работа творческой команды, терпеливость модели были оценены по достоинству фанатами Ким.
"Королева рептилий", "Это реально страшно", "Награда за самый лучший костюм", "Я могу только думать о том, какого труда это стоило", "Вау! Это эпично", - восхитились поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181909-koroleva-reptiliy-kim-kardashyan-oshelomila-perevoploshcheniem-v-alligatora-albinosa/