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"Королева рептилий": Ким Кардашьян ошеломила перевоплощением в аллигатора-альбиноса

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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда, "светская львица" Ким Кардашьян удивила необычным образом, который выбрала для празднования Хэллоуина. Инстадива перевоплотилась в аллигатора, передает NUR.KZ.

"Аллигатор альбинос", - коротко подписала Ким кадры своего перевоплощения. Чтобы превратиться в опасную рептилию, Ким пришлось просидеть долгое время в кресле у гримера.

Чешуя и искусственные когти, зеленые линзы, белая краска - костюм Кардашьян на Хэллоуин был оригинальным и впечатляющим.

Креативная идея художника Алексиса Стоуна, кропотливая и удивительная работа творческой команды, терпеливость модели были оценены по достоинству фанатами Ким.

"Королева рептилий", "Это реально страшно", "Награда за самый лучший костюм", "Я могу только думать о том, какого труда это стоило", "Вау! Это эпично", - восхитились поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181909-koroleva-reptiliy-kim-kardashyan-oshelomila-perevoploshcheniem-v-alligatora-albinosa/

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