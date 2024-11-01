"Королева рептилий": Ким Кардашьян ошеломила перевоплощением в аллигатора-альбиноса

Американская телезвезда, "светская львица" Ким Кардашьян удивила необычным образом, который выбрала для празднования Хэллоуина. Инстадива перевоплотилась в аллигатора, передает NUR.KZ.

"Аллигатор альбинос", - коротко подписала Ким кадры своего перевоплощения. Чтобы превратиться в опасную рептилию, Ким пришлось просидеть долгое время в кресле у гримера.

Чешуя и искусственные когти, зеленые линзы, белая краска - костюм Кардашьян на Хэллоуин был оригинальным и впечатляющим.

Креативная идея художника Алексиса Стоуна, кропотливая и удивительная работа творческой команды, терпеливость модели были оценены по достоинству фанатами Ким.

"Королева рептилий", "Это реально страшно", "Награда за самый лучший костюм", "Я могу только думать о том, какого труда это стоило", "Вау! Это эпично", - восхитились поклонники.