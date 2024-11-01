"Чертовски хороша": Собчак примерила жуткий образ на Хэллоуин

Известная российская журналистка Ксения Собчак напугала фанатов в Хэллоуин - она выложила свое фото в жутком гриме. Пользователи соцсети тут же оценили ее образ, передает NUR.KZ.

"Когда закончилась подписка на faceapp. Спокойной ночи, малыши", - написала Собчак.

Впечатляющий грим, распущенные волосы, поджатые губы - образ Ксении на Хэллоуин удался, заявили комментаторы в Сети. Не обошлось, конечно, и без колких фраз.

"Если бы у понедельника было лицо", "Это очень смешно", "И как теперь уснуть?", "Наконец-то без фильтров", "Смыла мейк", "Очень крутая работа", "Без макияжа как-то поинтересней", "Так и думал, что ты Ксюша - завуалированная вампирша", "Вий. Продолжение", "Образ классный получился", "Обычно я так выгляжу утром, когда не смыла макияж перед сном", "Чертовски хороша", - отмечено под публикацией.