Звезда "Русалочки" Холли Бейли примерила культовый образ Холли Берри из "Джеймса Бонда"

Звезда "Русалочки" - американская актриса и певица Холли Бейли - повторила культовый образ Холли Берри, сыгравшую одну из девушек Джеймса Бонда, передает NUR.KZ.

24-летняя актриса примерила образ Джинкс - девушки Бонда в исполнении Пирса Броснана в фильме "Умри, но не сейчас". Бейли надела ярко-оранжевое бикини и белый кожаный пояс на бедрах. Фото она выложила в Instagram.

"Холлиуин 2024", - подписала актриса публикацию, сыронизировав над схожестью ее с Берри имен.

Согласно информации на IMDb, Холли Линн Бейли родилась 7 марта 2000 года в Атланте, штат Джорджия, США. Актриса и композитор, известная по фильмам "Русалочка" (2023), "Цвет пурпурный" (2023) и "Последний отпуск" (2006).