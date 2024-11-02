Звезда "Русалочки" Холли Бейли примерила культовый образ Холли Берри из "Джеймса Бонда"
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Звезда "Русалочки" - американская актриса и певица Холли Бейли - повторила культовый образ Холли Берри, сыгравшую одну из девушек Джеймса Бонда, передает NUR.KZ.
24-летняя актриса примерила образ Джинкс - девушки Бонда в исполнении Пирса Броснана в фильме "Умри, но не сейчас". Бейли надела ярко-оранжевое бикини и белый кожаный пояс на бедрах. Фото она выложила в Instagram.
"Холлиуин 2024", - подписала актриса публикацию, сыронизировав над схожестью ее с Берри имен.
Согласно информации на IMDb, Холли Линн Бейли родилась 7 марта 2000 года в Атланте, штат Джорджия, США. Актриса и композитор, известная по фильмам "Русалочка" (2023), "Цвет пурпурный" (2023) и "Последний отпуск" (2006).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181533-zvezda-rusalochki-holli-beyli-primerila-kultovyy-obraz-holli-berri-iz-dzheymsa-bonda/