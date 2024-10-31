Байзакова с мужем удивили перевоплощением в героев "Семейки Аддамс" (видео)

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова в день Хэллоуина опубликовала видео, на котором они с супругом перевоплотились в героев "Семейки Аддамс", передает NUR.KZ.

"Счастливый дом", - так Айжан подписала видео на своей Instagram-странице.

Инстадива сделала броский макияж, главным акцентом которого стала темно-красная помада, надела черное платье с накидкой и босоножки.

Ее супруг Нурбек, в свою очередь, был в полосатом костюме и на протяжении всего ролика целовал руку своей жене, которая держала в другой руке букет красных роз. Картина напомнила Мортишу и Гомеса Аддамс - персонажей известных комиксов.

Фолловеров позабавило увиденное.

"Семейка Аддамс отдыхает", "Как похоже сделали", "С женщинами нужно только так", "Лучшие", - написали они в комментариях под видео.

Недавно Айжан Байзакова рассказала, как ее муж решился сделать ей предложение руки и сердца.