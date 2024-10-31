Байзакова с мужем удивили перевоплощением в героев "Семейки Аддамс" (видео)
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Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова в день Хэллоуина опубликовала видео, на котором они с супругом перевоплотились в героев "Семейки Аддамс", передает NUR.KZ.
"Счастливый дом", - так Айжан подписала видео на своей Instagram-странице.
Инстадива сделала броский макияж, главным акцентом которого стала темно-красная помада, надела черное платье с накидкой и босоножки.
Ее супруг Нурбек, в свою очередь, был в полосатом костюме и на протяжении всего ролика целовал руку своей жене, которая держала в другой руке букет красных роз. Картина напомнила Мортишу и Гомеса Аддамс - персонажей известных комиксов.
Фолловеров позабавило увиденное.
"Семейка Аддамс отдыхает", "Как похоже сделали", "С женщинами нужно только так", "Лучшие", - написали они в комментариях под видео.
Недавно Айжан Байзакова рассказала, как ее муж решился сделать ей предложение руки и сердца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181363-bayzakova-s-muzhem-udivili-perevoploshcheniem-v-geroev-semeyki-addams-video/