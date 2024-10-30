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"Божественно красива": Нюша в красном мини-платье сразила фанатов

Опубликовано:

Нюша
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Популярная российская певица Нюша Шурочкина опубликовала свежий пост в своем Instagram-аккаунте - артистка попозировала в коротком платье, чем восхитила своих фанатов, передает NUR.KZ.

Нюша предстала в роковом образе, который пришелся по вкусу поклонникам ее творчества. Исполнительница хитов "Выбирать чудо" и "Наедине" запечатлелась в мини-платье красного цвета из латекса без бретелей.

"Неопубликованное", - подписала публикацию артистка. Судя по всему, снимки она хранила в архиве и изначально не планировала их показывать.

Фанаты явно пришли в восторг от увиденного.

"Супер", "Модно и очень стильно", "Самая красивая", "Любимая наша", "Богиня", "Фигура просто шик", "Божественно красива", "Модель", "Потрясающая", "Почему такая красивая?", "С каждым днем все краше и краше", - написали они в комментариях под публикацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180817-bozhestvenno-krasiva-nyusha-v-krasnom-mini-plate-srazila-fanatov/

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