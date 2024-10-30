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"Эталон красоты": Асель Сагатова примерила осенний образ для новой фотосессии

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте теплые кадры с новой фотосессии - поклонники расхвалили внешний вид звезды, передает NUR.KZ.

В перерыве между делами кинозвезда успела запечатлеться на память в осеннем образе. Историей свежего фотосета Асель поделилась с поклонниками в соцсети.

"На эту фотосессию прибежала в спешке, как обычно. Фотограф мягко попросила меня расслабиться и отдохнуть. В этот момент она увидела меня такой, как на снимках", - рассказала Сагатова.

"Красота здесь такая", "Вау, супер", "Наша красивая Асель", "Ветер в волосах, любовь в сердце, чистые мысли в голове - вот так я вижу тебя на этих снимках", "Ах, какая женщина", "Эталон красоты", - написали восхищенные фанаты.

Накануне мы писали, что Асель Сагатова очаровала Сеть милым танцем с дочерью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180499-etalon-krasoty-asel-sagatova-primerila-osenniy-obraz-dlya-novoy-fotosessii/

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