"Эталон красоты": Асель Сагатова примерила осенний образ для новой фотосессии

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте теплые кадры с новой фотосессии - поклонники расхвалили внешний вид звезды, передает NUR.KZ.

В перерыве между делами кинозвезда успела запечатлеться на память в осеннем образе. Историей свежего фотосета Асель поделилась с поклонниками в соцсети.

"На эту фотосессию прибежала в спешке, как обычно. Фотограф мягко попросила меня расслабиться и отдохнуть. В этот момент она увидела меня такой, как на снимках", - рассказала Сагатова.

"Красота здесь такая", "Вау, супер", "Наша красивая Асель", "Ветер в волосах, любовь в сердце, чистые мысли в голове - вот так я вижу тебя на этих снимках", "Ах, какая женщина", "Эталон красоты", - написали восхищенные фанаты.

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