Улетевшие в Индию Беркут и Аиша посетили Тадж-Махал (видео)
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Казахстанские артисты Беркут и Аиша улетели в Индию и сняли клип. Супруги также посетили один из грандиозных памятников индийской архитектуры Тадж-Махал, передает NUR.KZ.
"Посмотрите на эту красоту. Чудо света - Тадж-Махал. Жена довольна, что еще надо?" - отметил Беркут в своем Instagram.
На кадрах Беркут и Аиша в индийских нарядах направляются в мавзолей-мечеть - прекрасный памятник любви, возведенный Шах Джаханом в честь умершей жены Мумтаз-Махал.
"Молодцы, так нужно проводить свободное время от работы, если позволяет бюджет семьи. Беркут и Аиша - самая позитивная пара", "Как индийские актеры", "Вы на одной волне, счастлива жена - счастливы все", - порадовались за пару фанаты.
Беркут также рассказал о причине поездки в Индию.
"Все, закончили съемку. Новый трек "Айым-Айдай", - рассказал он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2175293-uletevshie-v-indiyu-berkut-i-aisha-posetili-tadzh-mahal-video/
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