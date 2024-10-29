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"Ошеломительная": 58-летняя Сальма Хайек украсила обложку глянца

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Сальма Хайек
Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек украсила новый выпуск глянцевого журнала. Поклонники в Instagram забросали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Страстная, неповторимая, яркая, харизматичная - все это можно сказать, характеризуя яркую голливудскую звезду Сальму Хайек. На тот раз она появилась на обложке Elle Mexico.

В объективе профессионального фотографа Сальма запечатлелась в легком гофрированном платье нежно-зеленого цвета. Нюдовый макияж с акцентом на глаза и распущенные волосы завершили ее образ. Творческая команда журнала отмечает, что актриса всегда предана своему делу - искусству.

"Ошеломительная Сальма", "Чудесная", "Настоящая икона женщины", "Всегда прекрасна", "Как мы любим тебя", "Я очарована твоей тонкой красотой", "Королева", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2179937-oshelomitelnaya-58-letnyaya-salma-hayek-ukrasila-oblozhku-glyanca/

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