"Ошеломительная": 58-летняя Сальма Хайек украсила обложку глянца

58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек украсила новый выпуск глянцевого журнала. Поклонники в Instagram забросали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Страстная, неповторимая, яркая, харизматичная - все это можно сказать, характеризуя яркую голливудскую звезду Сальму Хайек. На тот раз она появилась на обложке Elle Mexico.

В объективе профессионального фотографа Сальма запечатлелась в легком гофрированном платье нежно-зеленого цвета. Нюдовый макияж с акцентом на глаза и распущенные волосы завершили ее образ. Творческая команда журнала отмечает, что актриса всегда предана своему делу - искусству.

"Ошеломительная Сальма", "Чудесная", "Настоящая икона женщины", "Всегда прекрасна", "Как мы любим тебя", "Я очарована твоей тонкой красотой", "Королева", - отметили в Сети.