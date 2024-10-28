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"Что-то переборщила": Веру Брежневу в необычном лифе обсудили в Сети

Опубликовано:

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась кадрами с недавней фотосессии - образ артистки, однако, пришелся по вкусу далеко не всем, передает NUR.KZ.

Фотографии, снятые в ходе съемок свежего видеоклипа Веры на песню "Зупини" на украинском языке, взбудоражили ее поклонников.

На снимках, опубликованных в Instagram, певица появилась в бюстгальтере телесного цвета с нашивкой в виде глаз, а брюкам и юбкам Брежнева предпочла черные трусы поверх капроновых колготок.

Мнения насчет образа исполнительницы хитов "Любовь спасет мир" и "Нирвана" разделились.

"Вера Викторовна что-то переборщила", "Восхитительна", "Докатились, мадам", "Шикарно", "Красотка", "Что с ней случилось? Любимая певица была", "Стилист, конечно, так себе", "Люблю твои перевоплощения", - написали подписчики блога Брежневой в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2179631-chto-to-pereborshchila-veru-brezhnevu-v-neobychnom-life-obsudili-v-seti/

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