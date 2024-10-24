"Огонь": звезда сериала "Громовы" примерила яркий образ
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Звезда сериала "Громовы" Глафира Тарханова поделилась яркой фотосессией - фанаты оценили и ее образ, и новый пост, который она написала в Instagram, передает NUR.KZ.
Тарханова отметила, что мало снималась в историческом кино, хотя говорили, что ее типаж подходит для этого жанра.
"Мне с начала моей карьеры говорят, что у меня хорошее лицо для исторического кино… Особенно художники по гриму, изучающие подробно этот вопрос…
Даже в школе как-то получила "комплимент" - ты как будто не из этого времени.
Но с проектами историческими в кино не складывается, я не знаю почему… "Гибель империи", "Три женщины Достоевского", "Бесы" (сериал). Вот, пожалуй, и все мои исторические… Надеюсь, мои главные мадам впереди", - рассказала Глафира.
Подписчики подбодрили ее и оценили новую фотосессию.
"К вашим ножкам очень идут эти туфельки!", "Не сомневайтесь, еще наверстаете", "Глафира, может, здесь нужен особый исторический стиль? Я с удовольствием вас одену", "Огонь", - написали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2178588-ogon-zvezda-seriala-gromovy-primerila-yarkiy-obraz/