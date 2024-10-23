"Выглядит по-другому": фото похудевшей Приянки Чопры вызвали бурное обсуждение в Сети

42-летняя индийская актриса Приянка Чопра, обладательница титула "Мисс мира-2000", показала новые фото в Instagram, которые вызвали бурю обсуждения из-за ее похудения, передает NUR.KZ.

На фото супруга музыканта Ника Джонаса, актриса и фотомодель Приянка Чопра запечатлелась в роскошном вечернем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Фанаты заметили, что "Мисс мира-2000" заметно похудела, они не стали скрывать своего восхищения в комментариях.

"Богиня", "Она самая горячая девушка в мире", "Ник будет считать минуты до твоего приезда", "Думаю, нулевой размер снова в тренде", "Ты мое вдохновение", - написали очарованные фолловеры.

Однако некоторые посчитали, что внешность Приянки немного изменилась.

"Странно, но ее челюсть выглядит по-другому", "Операция видна на лице, так много изменений", "Почему так похудела, почему глаза другого цвета, кем она пытается быть?", "Я всегда восхищаюсь ею, но, думаю, в этот раз что-то сделали с ее челюстью", - отметили комментаторы.