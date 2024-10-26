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Селена Гомес показала себя без макияжа

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Селена Гомес
Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Певица и актриса Селена Гомес показала в соцсети лицо без макияжа, продемонстрировав на видео и фотографиях естественную красоту, передает NUR.KZ.

Актриса поделилась в Instagram кадрами процесса работы над фильмом "Эмилия Перес".

На видео и снимках Селена предстала в разных образах, в том числе второе фото в галерее показывает ее сидящей в гримерной комнате перед зеркалом. На лице звезды отсутствует макияж, а волосы уложены в гладкую прическу.

"Не могу дождаться, чтобы посмотреть", "Горжусь тобой", "Селена, ты так вдохновляешь! Люблю тебя очень!", "Ты так усердно трудилась, чтобы достичь того, чего ты достигла, и это видно во всем, что ты делаешь. Я так благодарна, что могу быть свидетелем твоего пути", - пишут поклонники звезды в комментариях.

На сайте IMDb говорится, что Селена Мари Гомес родилась 22 июля 1992 года в Техасе, США, в семье Мэнди Тифи и Рикардо Гомеса. У матери певицы – итальянские корни.

Актерством девушка занимается с юных лет. Прославилась благодаря роли Алекс Руссо в подростковом сериале "Волшебники из Вейверли Плэйс" (2007 год).

В 2009 году Гомес выпустила свой первый альбом со своей группой под названием Selena Gomez & the Scene.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2177639-selena-gomes-pokazala-sebya-bez-makiyazha/

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