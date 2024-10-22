"Королева Николь": 57-летняя Кидман вышла в свет в изысканном образе

57-летняя австралийская и американская актриса Николь Кидман разметила в своем Instagram-аккаунте фото с гала-вечера Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.

Роскошное черное платье с открытой спиной и длинным шлейфом, перчатки в тон, струящиеся волосы, собранные в хвост, и выпущенные у лица светлые локоны - Николь Кидман блистала на мероприятии.

Вечерний аутфит прекрасно подчеркнул ее фигуру и красоту - фанаты тут же отреагировали на ее появление в комментариях.

"Николь, ты потрясающая", "Красивая обнаженная спина", "Безупречно и красиво!", "Богиня Николь, каждое твое новое фото - это новый повод любить тебя", "Всегда молодая", "Боже мой, даже твоя тень идеальна! Ты наша королева. Такая талантливая и красивая", - рассыпались в комплиментах преданные фанаты.