"Королева Николь": 57-летняя Кидман вышла в свет в изысканном образе
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57-летняя австралийская и американская актриса Николь Кидман разметила в своем Instagram-аккаунте фото с гала-вечера Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.
Роскошное черное платье с открытой спиной и длинным шлейфом, перчатки в тон, струящиеся волосы, собранные в хвост, и выпущенные у лица светлые локоны - Николь Кидман блистала на мероприятии.
Вечерний аутфит прекрасно подчеркнул ее фигуру и красоту - фанаты тут же отреагировали на ее появление в комментариях.
"Николь, ты потрясающая", "Красивая обнаженная спина", "Безупречно и красиво!", "Богиня Николь, каждое твое новое фото - это новый повод любить тебя", "Всегда молодая", "Боже мой, даже твоя тень идеальна! Ты наша королева. Такая талантливая и красивая", - рассыпались в комплиментах преданные фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2177343-koroleva-nikol-57-letnyaya-kidman-vyshla-v-svet-v-izyskannom-obraze/