"От красоты лестница прогнулась": показавшую фото с Бали Семенович обвинили в фотошопе

Российская певица Анна Семенович показала фото с острова Бали, где она отдыхала с возлюбленным. Фанаты восхитились снимками, а некоторые заподозрили ее в фотошопе, передает NUR.KZ.

Семенович призналась, что эти дни были просто волшебными.

"Это был потрясающий, теплый, полный любви отпуск. Я так зарядилась энергией этого удивительного острова Бали, это сказочное место, тут живут очень добрые и светлые люди, всегда улыбаются и это очень вдохновляет", - рассказала она.

Певица пришла к выводу, что отдыхать здесь надо минимум 2-3 недели - выматывает долгий перелет и разница во времени, заявила она.

"Остров большой и разнообразный, есть много красивых мест, рисовые поля, джунгли и храмы просто прекрасны. Спасибо, Бали, эти 9 дней я запомню надолго", - призналась артистка.

Яркие фото с отдыха на Бали с возлюбленным Денисом Анна разместила в карусели.

"Так похожи, это хороший знак, значит, это ваш человек", "От вашей красоты даже лестница прогнулась на первом фото", "Аня стройняшкой стала вообще! Очень гармонично смотритесь вместе", "Уменьшите грудь", "Долгожданный Апполон", - по-разному отреагировали в Сети.