Дуа Липа восхитила поклонников снимками в бикини

Известная певица Дуа Липа опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков из своей поездки в США. Подписчики певицы осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Певица Дуа Липа выложила на своей странице серию фотографий, которые были сделаны во время ее поездки в США.

"Это были хорошие пару недель, но дом там, где сердце!" - подписала пост исполнительница.

При этом артистка выложила сразу несколько фотографий с отдыха, на которых на ней надето лишь бикини.

Подписчики певицы выразили восхищение спортивной формой кумира.

"Самая красивая женщина во всем мире", "Идеальное тело", "Так горячо", "Мне кажется, я влюбился", - такие комментарии получили наибольшее количество лайков.

К слову, сама публикация набрала уже более 2,2 млн лайков.

Дуа Липа в этом году выпустила новый студийный альбом, поэтому часто находится в поездках и дает выступления в поддержку своего детища.

На своей странице в Instagram певица старается чередовать фотографии с выступлений и поездок с личными снимками.

Согласно информации на сайте IMDb, Дуа Липа - английская певица, автор песен и модель. Липа родилась в Лондоне в семье албанцев из Косово, которые покинули Приштину в 1990-х годах. Ее имя означает "любовь" на албанском языке.

Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, когда она начала делать каверы на песни других исполнителей на YouTube. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group - и вскоре выпустила свой первый сингл.

Сейчас она известна во всем мире, а также успела получить награды Grammy и Brit Awards.