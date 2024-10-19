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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась полностью обнаженной в ванне

Опубликовано:

Румер Уиллис
Румер Уиллис. Фото: instagram.com/rumerwillis

Дочь голливудских звезд Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер Гленн Уиллис, опубликовала откровенные фотографии из ванной - актриса снялась полностью обнаженной, передает NUR.KZ.

36-летняя дочь Мур и Уиллиса опубликовала фотографии в своем профиле в Instagram - снимки были сделаны во время отдыха на Фиджи.

Актриса была запечатлена полностью обнаженной. Девушка сидела в ванной с распущенными волосами и без косметики.

"Ты восхитительна. Естественная красота!", "Просто в раю", "В тебе есть что-то от хиппи", "Женщина с натуральной красотой", - писали фанаты.

По информации IMDb, Румер Гленн Уиллис родилась 16 августа 1988 года - ее родители известнейшие голливудские актеры Брюс Уиллис И Деми Мур.

Дебютировала в возрасте 5 лет в фильме "Сейчас и тогда" (1995), однако в титрах указана как Уилла Глен.

В детстве успела сыграть в фильмах с мамой и папой. Она играла дочь героини Деми Мур в фильме "Стриптиз", а после дочь персонажа Брюса Уиллиса в фильме "Заложник".

На текущий момент сыграла почти в 50 картинах и сериалах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175743-doch-bryusa-uillisa-i-demi-mur-snyalas-polnostyu-obnazhennoy-v-vanne/

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