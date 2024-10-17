"Каноническая красота ослепляет": Шейк впечатлила выходом на показе Victoria’s Secret

Российская супермодель Ирина Шайхисламова, известная как Ирина Шейк, впечатлила своим выходом на модном показе Victoria’s Secret. Поклонники Ирины не остались равнодушными, передает NUR.KZ.

38-летняя Ирина Шейк дефилировала на показе Victoria’s Secret после 8-летнего перерыва. В предыдущий раз супермодель вышла на подиум беременной.

Спустя годы Шейк появилась на модном мероприятии в роскошном наряде, украшенном звездами, и продемонстрировала безупречную фигуру и длинные ноги в черном боди с прозрачными вставками.

"Вернулась на Victoria’s Secret. Спасибо за такую большую любовь", - отметила она.

Фанаты не смогли устоять перед ее красотой и забросали ее комплиментами.

"Каноническая красота нашей Ирины ослепляет", "Ирина, вы звезда", "Наша королева", "Лучшая модель в мире", - гласят комментарии в Сети.