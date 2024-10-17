Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Каноническая красота ослепляет": Шейк впечатлила выходом на показе Victoria’s Secret

Опубликовано:

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шайхисламова, известная как Ирина Шейк, впечатлила своим выходом на модном показе Victoria’s Secret. Поклонники Ирины не остались равнодушными, передает NUR.KZ.

38-летняя Ирина Шейк дефилировала на показе Victoria’s Secret после 8-летнего перерыва. В предыдущий раз супермодель вышла на подиум беременной.

Спустя годы Шейк появилась на модном мероприятии в роскошном наряде, украшенном звездами, и продемонстрировала безупречную фигуру и длинные ноги в черном боди с прозрачными вставками.

"Вернулась на Victoria’s Secret. Спасибо за такую большую любовь", - отметила она.

Фанаты не смогли устоять перед ее красотой и забросали ее комплиментами.

"Каноническая красота нашей Ирины ослепляет", "Ирина, вы звезда", "Наша королева", "Лучшая модель в мире", - гласят комментарии в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175510-kanonicheskaya-krasota-osleplyaet-sheyk-vpechatlila-vyhodom-na-pokaze-victoria-s-secret/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie