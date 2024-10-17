"Каноническая красота ослепляет": Шейк впечатлила выходом на показе Victoria’s Secret
Опубликовано:
Российская супермодель Ирина Шайхисламова, известная как Ирина Шейк, впечатлила своим выходом на модном показе Victoria’s Secret. Поклонники Ирины не остались равнодушными, передает NUR.KZ.
38-летняя Ирина Шейк дефилировала на показе Victoria’s Secret после 8-летнего перерыва. В предыдущий раз супермодель вышла на подиум беременной.
Спустя годы Шейк появилась на модном мероприятии в роскошном наряде, украшенном звездами, и продемонстрировала безупречную фигуру и длинные ноги в черном боди с прозрачными вставками.
"Вернулась на Victoria’s Secret. Спасибо за такую большую любовь", - отметила она.
Фанаты не смогли устоять перед ее красотой и забросали ее комплиментами.
"Каноническая красота нашей Ирины ослепляет", "Ирина, вы звезда", "Наша королева", "Лучшая модель в мире", - гласят комментарии в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175510-kanonicheskaya-krasota-osleplyaet-sheyk-vpechatlila-vyhodom-na-pokaze-victoria-s-secret/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.