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"Хрупкая и нежная": Тина Кароль снялась в новой фотосессии в гипюровом комбинезоне

Опубликовано:

Тина Кароль
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

39-летняя украинская исполнительница Тина Кароль примерила нежный образ - артистка появилась в гипюровом комбинезоне. Фото Кароль разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Белый гипюровый комбинезон, отсутствие макияжа и собранные в высокий пучок волосы - образ Тины Кароль свел с ума верных фанатов.

Сама звезда комментировать фото не стала, а лишь добавила белое "сердечко". Фотосессия получилась очень нежной, спокойной, а образ - воздушным и невероятно легким.

"Какая же она красотка! Просто нереально", "Какая невероятная", "А можно еще немного фото с этой фотосессии", "Такая хрупкая и нежная", "Идеальная", "Боже, какая нежность, белый цвет тебе очень идет!", "Фантастическая", "Создает атмосферу спокойствия", "Очаровательная", - отметили восхищенные фанаты под снимками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175044-hrupkaya-i-nezhnaya-tina-karol-snyalas-v-novoy-fotosessii-v-gipyurovom-kombinezone/

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