"Хрупкая и нежная": Тина Кароль снялась в новой фотосессии в гипюровом комбинезоне

39-летняя украинская исполнительница Тина Кароль примерила нежный образ - артистка появилась в гипюровом комбинезоне. Фото Кароль разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Белый гипюровый комбинезон, отсутствие макияжа и собранные в высокий пучок волосы - образ Тины Кароль свел с ума верных фанатов.

Сама звезда комментировать фото не стала, а лишь добавила белое "сердечко". Фотосессия получилась очень нежной, спокойной, а образ - воздушным и невероятно легким.

"Какая же она красотка! Просто нереально", "Какая невероятная", "А можно еще немного фото с этой фотосессии", "Такая хрупкая и нежная", "Идеальная", "Боже, какая нежность, белый цвет тебе очень идет!", "Фантастическая", "Создает атмосферу спокойствия", "Очаровательная", - отметили восхищенные фанаты под снимками.