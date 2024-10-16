"Хрупкая и нежная": Тина Кароль снялась в новой фотосессии в гипюровом комбинезоне
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39-летняя украинская исполнительница Тина Кароль примерила нежный образ - артистка появилась в гипюровом комбинезоне. Фото Кароль разместила в Instagram, передает NUR.KZ.
Белый гипюровый комбинезон, отсутствие макияжа и собранные в высокий пучок волосы - образ Тины Кароль свел с ума верных фанатов.
Сама звезда комментировать фото не стала, а лишь добавила белое "сердечко". Фотосессия получилась очень нежной, спокойной, а образ - воздушным и невероятно легким.
"Какая же она красотка! Просто нереально", "Какая невероятная", "А можно еще немного фото с этой фотосессии", "Такая хрупкая и нежная", "Идеальная", "Боже, какая нежность, белый цвет тебе очень идет!", "Фантастическая", "Создает атмосферу спокойствия", "Очаровательная", - отметили восхищенные фанаты под снимками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175044-hrupkaya-i-nezhnaya-tina-karol-snyalas-v-novoy-fotosessii-v-gipyurovom-kombinezone/
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