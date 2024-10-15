Самойлова и Джиган устроили семейную фотосессию с домашней козой
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Российская модель и блогер Оксана Самойлова поделилась милой осенней фотосессией, которую устроила с мужем, четырьмя детьми и домашним питомцем, передает NUR.KZ.
На фото Оксана и Джиган позируют с детьми в окружении цветов и ярких оранжевых тыквин. С ними на фото любимица семьи - домашняя коза.
"Традиционные осенние фотографии, такие теплые и уютные, даже Ари согласилась на съемку, чтобы хоть пара фоток была с 13 лет, чтобы потом вспомнить себя в это время. Очень люблю вас, моя семья", - написала Оксана.
"Коза выиграла эту жизнь", "Хочу быть козой Самойловых", "Я до сих пор в поиске жены, чтобы подарить ей козу, отзовитесь", "Ну коза - это топ, мне нравится, и в тоже время так смешно, по-доброму. Вы крутые", - написали комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2174459-samoylova-i-dzhigan-ustroili-semeynuyu-fotosessiyu-s-domashney-kozoy/
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