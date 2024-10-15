Самойлова и Джиган устроили семейную фотосессию с домашней козой

Российская модель и блогер Оксана Самойлова поделилась милой осенней фотосессией, которую устроила с мужем, четырьмя детьми и домашним питомцем, передает NUR.KZ.

На фото Оксана и Джиган позируют с детьми в окружении цветов и ярких оранжевых тыквин. С ними на фото любимица семьи - домашняя коза.

"Традиционные осенние фотографии, такие теплые и уютные, даже Ари согласилась на съемку, чтобы хоть пара фоток была с 13 лет, чтобы потом вспомнить себя в это время. Очень люблю вас, моя семья", - написала Оксана.

"Коза выиграла эту жизнь", "Хочу быть козой Самойловых", "Я до сих пор в поиске жены, чтобы подарить ей козу, отзовитесь", "Ну коза - это топ, мне нравится, и в тоже время так смешно, по-доброму. Вы крутые", - написали комментаторы.