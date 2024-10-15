"Казахский взгляд выдает": Санжар Мади примерил образ героя корейской дорамы (видео)
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38-летний казахстанский актер Санжар Мади, звезда сериала "Золотая орда" и фильма "Корни", улетевший в Южную Корею, изобразил героя корейской дорамы, передает NUR.KZ.
"Нельзя просто прилететь в Корею и не снять дораму. Как бы называлась эта дорама?" - отметил Санжар под атмосферным видео, на котором задумчиво прогуливается по городу в длинном джинсовом пальто, черной футболке и широких штанах под лирическую музыку.
Фанаты и звездные коллеги Санжара не оставили публикацию без внимания.
"Казахский взгляд выдает", "Где найти бешбармак?", "Такой взгляд есть только у казахских парней", "Слишком красивый для дорамы", "Ва-банк по-казахски". Требую!", "Санжар, вы очень красивый мужчина", "Султан среди джигитов", "Тут не хватает девушки, как во всех корейских дорамах", - написали ему в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2174445-kazahskiy-vzglyad-vydaet-sanzhar-madi-primeril-obraz-geroya-koreyskoy-doramy-video/
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