"Просто любовь": Асель Сагатова прогулялась по Алматы в коротком топе и мини-юбке
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39-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова прогулялась по центру Алматы в кожаной мини-юбке. Фото она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Короткий топ, куртка, кожаная мини-юбка и ботфорты - такой образ Асель Сагатова выбрала, чтобы прогуляться по центру Алматы. Украсили ее образ солнцезащитные очки и объемная цепочка на шее. Черно-белые фото, как и сам образ, оценили в соцсети.
"Как кадры из фильма", - призналась сама Асель.
"Как во французском кино", "Шикарная фотосессия. Чудесная Асель", "Красиво, как всегда", "Шикарные и модель, и фотограф", "Это съемка одна из самых любимых! Ты просто любовь", "Обворожительная", "Мисс Вселенная", - написали ей в Сети.
Мы также писали, что Асель Сагатова и Чингиз Капин перевоплотились в сестер-близнецов из индийского фильма "Зита и Гита".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2174331-prosto-lyubov-asel-sagatova-progulyalas-po-almaty-v-korotkom-tope-i-mini-yubke/
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