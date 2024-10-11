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"Боже, накажи меня такой фигурой": танцующие Дана Есеева и Дильназ Ахмадиева восхитили Сеть

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева и Дана Есеева
Дильназ Ахмадиева и Дана Есеева. Кадр из видео: instagram.com/dana_yesseyeva

Певица Дильназ Ахмадиева и актриса Дана Есеева похвастались стройными фигурами и грациозностью, станцевав вдвоем зажигательный танец. Видео оценили в соцсети, передает NUR.KZ.

Приталенные платье, подчеркивающие стройные фигуры их обладательниц, грациозные движения, пластика, обаяние и харизма - Дильназ Ахмадиева и Дана Есеева сумели не только удивить поклонников, но и восхитить их.

Восторженные комментарии под видео оставили также Мадина Садвакасова, Жания Джуринская и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

"Обе красотки", "Девочки, вы супер", "Ну кто скажет, что Дана рожала пятерых детей. А так обе красотки", "Боже, накажи меня такой фигурой", "Ну что за роскошные дивы", "Какие шикарные", "Огненные девчонки", "Это лучшее, что я видела под эту музыку", "Вау, какие талии", - написали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2173063-bozhe-nakazhi-menya-takoy-figuroy-tancuyushchie-dana-eseeva-i-dilnaz-ahmadieva-voshitili-set/

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