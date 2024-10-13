Виктория Боня снялась в купальнике на Мальдивах после похода в горы

Телеведущая Виктория Боня снялась в купальнике на пляже на Мальдивах после похода в горы - знаменитость порадовала поклонников горячими фото, передает NUR.KZ.

44-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха на Мальдивах. Так, на размещенных кадрах Боня предстала в слитном купальнике розово-белого цвета, оформленном глубоким декольте, вырезами на животе и спине. Кроме того, она надела белую бейсболку и распустила волосы.

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

"Горы телу явно на пользу", "Фигура - огонь", "Хоть захлебнитесь желчью, она крутая, красивая и счастливая", "Стройняжка",- писали фанаты.

По информации "Вокруг ТВ", Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в городе Краснокаменск.

Она выросла в провинциальном городе, рядом с ней были только мама, сестра и бабушка, отец оставил семью, когда Виктория Боня была еще совсем маленькой.

В столицу будущая телеведущая приехала в 1996 году в возрасте 16 лет. Как и все симпатичные приезжие девушки, она пробовала себя в модельном бизнесе, работала официанткой в кафе.

В 2002 году Виктория Боня уехала в Соединенные Штаты Америки. 9 мая 2006 года, вернувшись из Штатов, Виктория Боня решила попробовать свои силы на телевидении - так она попала на проект "Дом 2".

Сразу после ухода из шоу, там она участвовала чуть меньше года, Виктория Боня стала вести передачу на Семейном радио, а с 29 сентября 2007 года стала телеведущей программы "Cosmopolitan. Видеоверсия" на канале ТНТ.

Боня не раз попадала в список самых сексуальных женщин России.