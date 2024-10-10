"Жаль девочку": фанаты вновь обсудили фигуру похудевшей Кати Варнавы
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39-летняя актриса Екатерина Варнава поделилась эффектной фотосессией в своем Instagram. Однако Варнаве вновь пришлось выслушать нелестные комментарии из-за ее похудения, передает NUR.KZ.
На фото, которые Екатерина разместила в своем блоге, она позирует сидя на стуле и демонстрирует невероятно длинные ноги. На других фото можно заметить, что Варнава снялась в пиджаке, накинутом поверх черного кружевного бюстгальтера.
Фанаты восхитились ее фигурой в комментариях.
"Вау, какие ноги и фигура, просто отвал всего и огромная мотивация топать в зал", "Кто фотограф?! Он невероятно круто видит вас!", "Мне очень нравятся ваш образ и позы", - написали они.
Однако были и другого рода комментарии.
"Жаль девочку. Такая красотка была", "Как будто высохла, некрасиво, прошу прощения", "Жесть, как лапки у птички", - отреагировали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172676-zhal-devochku-fanaty-vnov-obsudili-figuru-pohudevshey-kati-varnavy/
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