"Жаль девочку": фанаты вновь обсудили фигуру похудевшей Кати Варнавы

39-летняя актриса Екатерина Варнава поделилась эффектной фотосессией в своем Instagram. Однако Варнаве вновь пришлось выслушать нелестные комментарии из-за ее похудения, передает NUR.KZ.

На фото, которые Екатерина разместила в своем блоге, она позирует сидя на стуле и демонстрирует невероятно длинные ноги. На других фото можно заметить, что Варнава снялась в пиджаке, накинутом поверх черного кружевного бюстгальтера.

Фанаты восхитились ее фигурой в комментариях.

"Вау, какие ноги и фигура, просто отвал всего и огромная мотивация топать в зал", "Кто фотограф?! Он невероятно круто видит вас!", "Мне очень нравятся ваш образ и позы", - написали они.

Однако были и другого рода комментарии.

"Жаль девочку. Такая красотка была", "Как будто высохла, некрасиво, прошу прощения", "Жесть, как лапки у птички", - отреагировали в Сети.