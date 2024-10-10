"Мэрилин Монро 21 века": новый образ Бейонсе привел фанатов в восторг

Американская певица Бейонсе опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - 43-летняя поп-дива покрасовалась в стильном образе на радость поклонникам, передает NUR.KZ.

Центральным цветом образа исполнительницы хитов "Crazy in Love" и "Break My Soul" стал желтый - Бейонсе была в футболке, которую заправила в длинную юбку с поясом. Наряд певицы сел прямо по фигуре.

Образ завершили крупные украшения с бриллиантами и стильные солнцезащитные очки, а поверх приталенного аутфита Бейонсе накинула пальто с меховым воротником.

"Лучшая", "Мэрилин Монро 21 века", "Икона, легенда", "Я люблю тебя", "Этот цвет тебе очень идет", - написали восторженные фанаты в комментариях под публикацией. Их, к слову, набралось более пяти тысяч, а количество лайков приблизилось к отметке в 200 тысяч за считанные часы.