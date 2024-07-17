"Резко постарели": Байзакова высказалась о переменах во внешности

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова опубликовала серию фотографий с супругом. Инстадива отметила, что за прошедший год их облик и характеры сильно изменились, передает NUR.KZ.

Разбор фотогалереи натолкнул Айжан на мысли о времени и молодости. Блогерша выложила архивные снимки с мужем, сделанные в разное время и в разных местах в течение года.

"Что-то мы с Нуреке резко постарели за этот год. Смотрю старые фотки и в шоке, какие мы были худенькие, молодые, озорные. Сейчас как ворчливые бабка с дедом", - отметила инстадива.

"Айжан, то ли еще будет", "На последней фотке особенно", "Просто переехали в Астану", "Зато счастливые", "Какие красивые", "Это точно, такое бывает", - отметили подписчики блога Байзаковой в комментариях под публикацией.

Недавно Айжан посвятила пост подписчицам с детьми - блогерша поддержала их путь материнства.