"Интриганы": Дарига Бадыкова и Олжас Абай появились в свадебных образах и удивили Сеть

Казахстанские актеры Дарига Бадыкова и Олжас Абай, снявшиеся вместе в комедии "Таптым-ау сені", вызвали разговоры в соцсети своим появлением в свадебных образах, передает NUR.KZ.

Кадры с Даригой Бадыковой разместил в своем сторис Олжас Абай. На фото и видео артисты запечатлелись в свадебных образах - Олжас в строгом черном костюме, белой рубашке и бабочке, а Дарига - в белоснежном платье, украшенном гипюровыми вставками.

Дарига Бадыкова и Олжас Абай. Фото: instagram.com/ochooou_official

Подписчики актера остались в недоумении и предположили, что Бадыкова и Абай вновь заняты в новом кинопроекте.

"Мне кажется, еще классный фильм снимают", "Пожениться собрались?", "У Олжаса Абая есть прекрасная жена", "Интриганы", "Может, клип?", "Ух, какие", "Идеальная пара", "Кажется, в Стамбуле кино снимают", - поделились догадками ошеломленные поклонники.