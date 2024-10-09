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"Интриганы": Дарига Бадыкова и Олжас Абай появились в свадебных образах и удивили Сеть

Опубликовано:

Дарига Бадыкова и Олжас Абай
Дарига Бадыкова и Олжас Абай. Фото: instagram.com/dariga_badykova/ochooou_official

Казахстанские актеры Дарига Бадыкова и Олжас Абай, снявшиеся вместе в комедии "Таптым-ау сені", вызвали разговоры в соцсети своим появлением в свадебных образах, передает NUR.KZ.

Кадры с Даригой Бадыковой разместил в своем сторис Олжас Абай. На фото и видео артисты запечатлелись в свадебных образах - Олжас в строгом черном костюме, белой рубашке и бабочке, а Дарига - в белоснежном платье, украшенном гипюровыми вставками.

Дарига Бадыкова и Олжас Абай
Дарига Бадыкова и Олжас Абай. Фото: instagram.com/ochooou_official

Подписчики актера остались в недоумении и предположили, что Бадыкова и Абай вновь заняты в новом кинопроекте.

"Мне кажется, еще классный фильм снимают", "Пожениться собрались?", "У Олжаса Абая есть прекрасная жена", "Интриганы", "Может, клип?", "Ух, какие", "Идеальная пара", "Кажется, в Стамбуле кино снимают", - поделились догадками ошеломленные поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172235-intrigany-dariga-badykova-i-olzhas-abay-poyavilis-v-svadebnyh-obrazah-i-udivili-set/

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