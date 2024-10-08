Рената Литвинова попозировала в своем любимом платье необычной формы

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала свежие фотографии, снятые в Париже - на снимках она предстала в необычном платье, которое закрыло часть ее лица, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, 57-летняя Литвинова предстала в элегантном черном платье до пола.

Первые снимки были сделаны в профиль, поэтому не все сразу поняли фишку наряда Ренаты. Однако стоило ей повернуться к камере лицом, стало понятно, что платье слегка скрывает актрису от людских глаз.

"Это мое любимое платье", - написала Литвинова под публикацией.

Поклонники творчества актрисы выразили свое восхищение.

"Так выглядит женщина, обманувшая время", "Хорошее платье, я тоже люблю прятаться", "Нереальная", "Вдохновение", "Красивая Рената", "Любовь", - написали они в комментариях.