Нурболат Абдуллин станцевал вальс с поклонницами на концерте в Кызылорде

Казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, станцевал с поклонницами во время концерта в Кызылорде. Видео с концерта певец разместил в Instagram, передает NUR.KZ.

"Так как был в Кызылорде, решил станцевать с девушками в красном. Орда, спасибо за прием", - написал Нурбуллин.

На видео можно заметить, как Нурболат кружит в вальсе с девушками, которые по очереди поднимаются к нему на сцену.

Одна поклонница была в красном пиджаке, другая - в красном платье. Однако не обошлось без исключений - в конце песни на сцену выбежала девушка в наряде другого цвета, певец радушно встретил ее и закружил в танце.

Подписчики отреагировали на видео.

"Он танцевал с девушкой в платье с открытой спиной и не стал класть руку на ее талию - это признак воспитания", "Нуреке, вам надо было до конца концерта танцевать вальс", "Мужья думают, мол, сами виноваты, ведь сами дали деньги на билеты", "Девушки так обрадовались, ведь дорого внимание", "Нурболат классный", - отметили они.