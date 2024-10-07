"Сердцеедом был, наверное": Беркут показал, как выглядел в 23 года

46-летний казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный на сцене как Беркут, показал, как выглядел в 2001 году. Подписчики сравнили его с голливудским актером, передает NUR.KZ.

"2001 год. Как быстро летит время", - поностальгировал Беркут и показал себя 23-летнего. Кадры были сняты во время праздничного застолья.

В ностальгию вместе с Беркутом окунулись его звездные коллеги и другие подписчики.

"Как молоды мы были", "Беркут вообще красавчик", "Как голливудский актер", "Киану Ривз на вас похож здесь", "Истинную красоту ничем не испортишь. Даже возрастом", "Эх, сердцеедом был, наверное", "Беркут пацанчик еще. Аиша по ходу в школе", "Красавчиком был, красавчиком остался", - высказались в Сети.

Публикация Беркута. Скрин: instagram.com/berkut_aibekjan

Ранее Беркут показал подросших сыновей в Дубае.