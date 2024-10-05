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Ирина Шейк поделилась снимком топлес с недели моды в Париже

Опубликовано:

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram/irinashayk

Откровенные фото опубликовала в Instagram российская супермодель Ирина Шейк - она снялась топлес, выложив серию кадров с недели моды в Париже, передает NUR.KZ.

Популярная российская супермодель Ирина Шейк опубликовала новую серию фото в Instagram, где на нее подписаны более 23,5 млн человек.

Манекенщица показала себя в откровенных нарядах, а также топлес. В посте Шейк уместила 14 фотографий и два видео. На одном из снимков модель показалась в нижнем белье без бюстгальтера, где придерживала грудь руками. На нескольких кадрах она демонстрировала свои наряды.

На другом Шейк также предстала в ультракоротком платье-комбинации белого цвета и в черных кожаных ботфортах.

"Репетиция последнего дня Paris Fashion Week (PFW)", - подписала свой пост Шейк на странице в соцсети.

Поклонники модели не скупились на комплименты, подчеркивая в очередной раз ее природную красоту.

"Твоя мама должно быть так гордится тобой - самая красивая женщина в мире моделей", "Настоящая супермодель", "Вы профессиональная модель и ваша элегантность в вашей крови", "Какая красивая женщина, просто плачу", "Ирина, вы топ", - пишут фолловеры под постом.

По информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске (Челябинская область России).

Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi.

Она также снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169621-irina-sheyk-podelilas-snimkom-toples-s-nedeli-mody-v-parizhe/

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