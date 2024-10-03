"Смело": Серябкина вышла в свет в необычном платье без бюстгальтера

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась новыми фотографиями в своем Instagram-аккаунте – экстравагантный наряд певицы оценили ее фанаты, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Если ты меня не любишь" предстала в эффектном черном кожаном наряде с открытыми элементами в области груди. Ее платье выполнено в авангардном стиле, с необычным вырезом и лаконичным, но дерзким дизайном.

Дополняют образ красные туфли на высоком каблуке. На снимках Ольга идет по улице, создавая уверенное и сильное впечатление, как будто она сама контролирует внимание окружающих, как сказано в подписи.

"Девочка стоит в пробках, а женщина сама создает пробки", – написала Серябкина под публикацией.

"Какие фотографии!", "Лучшая", "Как мне нравится этот лук", "С первого взгляда влюбился в Ольгу", "Смело", – написали удивленные фанаты в комментариях.