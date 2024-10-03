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Айнур Ильясова опубликовала завораживающие снимки, снятые у моря

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Айнур Ильясова
Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская телеведущая, актриса Айнур Ильясова поделилась романтическими фото, снятыми у моря. Звезда фильма "Келинка Сабина" отметила, что в ее жизни происходят позитивные перемены, передает NUR.KZ.

"О, хочется всегда быть, как это популярно сейчас говорить, "в легкости"! Да, это состояние. Но не всегда получается в нем быть, особенно когда качает мощно со всех сторон.

Но, как говорится, "все не просто так". Ежедневно мы проходим какие-то уроки, получаем благость, хотя порой нам кажется, что это испытание.

За эти пару месяцев у меня было очень много благости, уверена все моего для внутреннего роста. Обязательно расскажу вам все, когда все уляжется", - написала Айнур.

На фото она запечатлелась на фоне безбрежной морской синевы в белом платье, поверх которого накинула серый легкий свитер.

Волосы Айнур распущены, что добавляет романтичности ее образу. Фанаты отозвались в комментариях смайликами в виде сердечек и отметили, что актриса выглядит роскошно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169424-aynur-ilyasova-opublikovala-zavorazhivayushchie-snimki-snyatye-u-morya/

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