Айнур Ильясова опубликовала завораживающие снимки, снятые у моря

Казахстанская телеведущая, актриса Айнур Ильясова поделилась романтическими фото, снятыми у моря. Звезда фильма "Келинка Сабина" отметила, что в ее жизни происходят позитивные перемены, передает NUR.KZ.

"О, хочется всегда быть, как это популярно сейчас говорить, "в легкости"! Да, это состояние. Но не всегда получается в нем быть, особенно когда качает мощно со всех сторон.

Но, как говорится, "все не просто так". Ежедневно мы проходим какие-то уроки, получаем благость, хотя порой нам кажется, что это испытание.

За эти пару месяцев у меня было очень много благости, уверена все моего для внутреннего роста. Обязательно расскажу вам все, когда все уляжется", - написала Айнур.

На фото она запечатлелась на фоне безбрежной морской синевы в белом платье, поверх которого накинула серый легкий свитер.

Волосы Айнур распущены, что добавляет романтичности ее образу. Фанаты отозвались в комментариях смайликами в виде сердечек и отметили, что актриса выглядит роскошно.