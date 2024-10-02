"Кости видны": Катя Варнава ответила хейтерам в Сети

39-летняя актриса Екатерина Варнава опубликовала яркие снимки в своем Instagram-аккаунте. Звезде в очередной раз пришлось отвечать на нападки по поводу ее веса, передает NUR.KZ.

Звезда "Comedy Woman" показалась в элегантном образе - она запечатлелась с открытыми плечами, ее волосы были уложены, а акцент в макияже был на алые губы.

Подпись к публикации будто предвещала волну комментариев, которые посыпались на нее в Сети.

"Милые прекрасные люди (ну или те, кто пытается за них сойти), меньше яда и токсичных элементов… это все портит экологию", - многозначительно написала Варнава.

Пользователи Сети в очередной раз обратили внимание на фигуру Варнавы.

"Кости видны", "Катя, пожалуйста, поешьте", "Губа верхняя все больше, масса тела все меньше становится", - отметили они.

Поклонники, однако, вступились за любимицу.

"Просто не у всех людей в душе свет. А ты сияй и всегда оставайся собой", "Роскошная", "Куколка", "Какие эстетичные фото", - написали восхищенные фанаты.