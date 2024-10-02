"Стала еще краше": Акбота Сейтмагамбет впечатлила яркими фото из Египта
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Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет улетела в Египет. Артистка поделилась солнечными фотографиями с отпуска, передает NUR.KZ.
"Привет вам от путешественницы", - написала она, разместив фото из Шарм-ель-Шейха.
На снимке Акбота запечатлелась в пляжном наряде на территории отеля. Солнечные очки и шляпка дополнили ее образ.
"Акбота, если бы ты была моей женой, я сам бы готовил еду, все бы выдержал, что бы ты ни делала", "Вы стали еще краше, чем раньше", "Красотка", - отреагировал в Сети.
На другом фото, которым Акбота поделилась чуть позже, она стоит на пляже, можно заметить, что актриса уже получила загар, а пляжный комплект подчеркнул ее стройные ноги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2168626-stala-eshche-krashe-akbota-seytmagambet-vpechatlila-yarkimi-foto-iz-egipta/
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