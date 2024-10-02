"Стала еще краше": Акбота Сейтмагамбет впечатлила яркими фото из Египта

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет улетела в Египет. Артистка поделилась солнечными фотографиями с отпуска, передает NUR.KZ.

"Привет вам от путешественницы", - написала она, разместив фото из Шарм-ель-Шейха.

На снимке Акбота запечатлелась в пляжном наряде на территории отеля. Солнечные очки и шляпка дополнили ее образ.

"Акбота, если бы ты была моей женой, я сам бы готовил еду, все бы выдержал, что бы ты ни делала", "Вы стали еще краше, чем раньше", "Красотка", - отреагировал в Сети.

На другом фото, которым Акбота поделилась чуть позже, она стоит на пляже, можно заметить, что актриса уже получила загар, а пляжный комплект подчеркнул ее стройные ноги.