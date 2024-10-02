Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Стала еще краше": Акбота Сейтмагамбет впечатлила яркими фото из Египта

Опубликовано:

Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет улетела в Египет. Артистка поделилась солнечными фотографиями с отпуска, передает NUR.KZ.

"Привет вам от путешественницы", - написала она, разместив фото из Шарм-ель-Шейха.

На снимке Акбота запечатлелась в пляжном наряде на территории отеля. Солнечные очки и шляпка дополнили ее образ.

"Акбота, если бы ты была моей женой, я сам бы готовил еду, все бы выдержал, что бы ты ни делала", "Вы стали еще краше, чем раньше", "Красотка", - отреагировал в Сети.

На другом фото, которым Акбота поделилась чуть позже, она стоит на пляже, можно заметить, что актриса уже получила загар, а пляжный комплект подчеркнул ее стройные ноги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2168626-stala-eshche-krashe-akbota-seytmagambet-vpechatlila-yarkimi-foto-iz-egipta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie