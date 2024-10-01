"Богиня": Анна Семенович примерила чувственный образ и вызвала восторг в Сети

Экс-солистка группы "Блестящие", российская певица Анна Семенович примерила нежный образ, запечатлевшись у пруда. Фанаты остались в восторге от увиденного, передает NUR.KZ.

"Быть разной так приятно. Я нежная, я страстная, иногда бываю капризной, а иногда строгой. Я принимаю и люблю себя любую. А ты какая?" - спросила Анна своих подписчиц.

На фото Семенович предстала в нежном и чувственном образе - певица надела легкое белое платье, оголив одно плечо. Волосы Анны были распущены, а для образа был выбран легкий макияж.

Подписчики отметили, что Анна умеет быть разной всегда.

"Любим тебя любую, красавица Анна!", "Красивая и всегда разная", "Сексуальная, яркая, неподражаемая", "Невероятная красота", "Богиня", - отреагировали в комментариях фанаты.