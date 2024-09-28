Новая Харли Квинн: Леди Гага пришла на премьеру "Джокера" в ярко-красном платье и с женихом
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Знаменитая певица и актриса Леди Гага появилась на красной дорожке в Лондоне на премьере фильма "Джокер: Безумие на двоих" со своим участием, передает NUR.KZ.
Как пишет People, актриса, которая исполнила роль Харли Квинн в сиквеле "Джокера", появилась на красной дорожке премьеры картины. Напомним, что главную роль в ней исполнил Хоакин Феникс.
Леди Гага пришла на мероприятие с женихом Майклом Полански. Знаменитость предстала перед поклонниками в ярком красном платье до пола и с глубоким декольте, а также оригинальными высокими рукавами. Образ дополнили красные волосы, яркий макияж и массивные украшения.
Снимки певица и актриса выложила в Instagram.
Согласно информации на сайте IMDb, Леди Гага, урожденная Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта - американская автор песен, певица, актриса, филантроп, танцовщица и модельер.
Родилась 28 марта 1986 года в Манхэттене, Нью-Йорк, в семье филантропа и бизнесмена и интернет-предпринимателя. Ее отец имеет итальянское происхождение, а мать, уроженка Западной Вирджинии, наполовину итальянка, наполовину француженка, англичанка, немка и шотландка.
Гага с раннего возраста умела петь и играть на фортепиано.
Известность как певица получила в 2009 году после выхода песни Just Dance.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166855-novaya-harli-kvinn-ledi-gaga-prishla-na-premeru-dzhokera-v-yarko-krasnom-plate-i-s-zhenihom/
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