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"Теряю равновесие от твоей красоты": Валя Карнавал в облегающем комбинезоне впечатлила Сеть

Опубликовано:

Валя Карнавал
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val

Видеоблогер и певица Валентина Карнаухова, известная в Сети как Валя Карнавал, попозировала в дерзком мини-комбинезоне. Фотографии она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Валя покрасовалась в сером комбинезоне с длинными рукавами, короткими шортами, открытой спиной и капюшоном. Высокие черные ботинки добавили дерзости образу инстадивы - она рассказала, что вдохновило ее на этот аутфит.

"Капитан Крюк одолжил мне сапожки", - подписала публикацию Валя, ссылаясь на главного героя известного фильма.

Публикация набрала более 107 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев - некоторые из них были положительными, а другие - не очень.

"Странная потребность - стремиться к сексуальности. Была мила и естественна, сейчас иначе", "Захотелось пойти в зал", "Я уже теряю равновесие от твоей красоты", "Она шикарна, она в порядке", "Как всегда красотка", "Моя хорошая", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166790-teryayu-ravnovesie-ot-tvoey-krasoty-valya-karnaval-v-oblegayushchem-kombinezone-vpechatlila-set/

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