"Теряю равновесие от твоей красоты": Валя Карнавал в облегающем комбинезоне впечатлила Сеть

Видеоблогер и певица Валентина Карнаухова, известная в Сети как Валя Карнавал, попозировала в дерзком мини-комбинезоне. Фотографии она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Валя покрасовалась в сером комбинезоне с длинными рукавами, короткими шортами, открытой спиной и капюшоном. Высокие черные ботинки добавили дерзости образу инстадивы - она рассказала, что вдохновило ее на этот аутфит.

"Капитан Крюк одолжил мне сапожки", - подписала публикацию Валя, ссылаясь на главного героя известного фильма.

Публикация набрала более 107 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев - некоторые из них были положительными, а другие - не очень.

"Странная потребность - стремиться к сексуальности. Была мила и естественна, сейчас иначе", "Захотелось пойти в зал", "Я уже теряю равновесие от твоей красоты", "Она шикарна, она в порядке", "Как всегда красотка", "Моя хорошая", - гласят комментарии.