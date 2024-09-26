Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Казашка в Париже": Динара Сатжан прогулялась по столице Франции в чапане и тюбетейке (видео)

Опубликовано:

Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан прошлась в традиционном чапане и тюбетейке по улицам Парижа. Видео теледива разместила в своем блоге в Instagram, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан вот уже несколько дней находится в столице Франции. На этот раз она решила покрасоваться в наряде, сшитом в казахском национальном стиле. Динара добавила к аутфиту тюбетейку и национальные украшения.

"Казашка в Париже", - прокомментировала видео Динара.

Подписчики оценили это. Они отметили, что Сатжан очень идет такой стиль.

"Вам к лицу. Было бы хорошо, если бы такие знаменитые девушки рекламировали нашу одежду", "Динара, вы умница! Так тонко и трогательно подчеркнули "Казашка в Париже", и таким образом, возвысили нас, казахских девушек, при этом, нисколько не унижая француженок. Респект вам, красавица наша", "Как же вы шикарны и роскошны", - отреагировали в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166174-kazashka-v-parizhe-dinara-satzhan-progulyalas-po-stolice-francii-v-chapane-i-tyubeteyke-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie