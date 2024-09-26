"Казашка в Париже": Динара Сатжан прогулялась по столице Франции в чапане и тюбетейке (видео)

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан прошлась в традиционном чапане и тюбетейке по улицам Парижа. Видео теледива разместила в своем блоге в Instagram, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан вот уже несколько дней находится в столице Франции. На этот раз она решила покрасоваться в наряде, сшитом в казахском национальном стиле. Динара добавила к аутфиту тюбетейку и национальные украшения.

"Казашка в Париже", - прокомментировала видео Динара.

Подписчики оценили это. Они отметили, что Сатжан очень идет такой стиль.

"Вам к лицу. Было бы хорошо, если бы такие знаменитые девушки рекламировали нашу одежду", "Динара, вы умница! Так тонко и трогательно подчеркнули "Казашка в Париже", и таким образом, возвысили нас, казахских девушек, при этом, нисколько не унижая француженок. Респект вам, красавица наша", "Как же вы шикарны и роскошны", - отреагировали в Сети.