"Казашка в Париже": Динара Сатжан прогулялась по столице Франции в чапане и тюбетейке (видео)
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Казахстанская телеведущая Динара Сатжан прошлась в традиционном чапане и тюбетейке по улицам Парижа. Видео теледива разместила в своем блоге в Instagram, передает NUR.KZ.
Динара Сатжан вот уже несколько дней находится в столице Франции. На этот раз она решила покрасоваться в наряде, сшитом в казахском национальном стиле. Динара добавила к аутфиту тюбетейку и национальные украшения.
"Казашка в Париже", - прокомментировала видео Динара.
Подписчики оценили это. Они отметили, что Сатжан очень идет такой стиль.
"Вам к лицу. Было бы хорошо, если бы такие знаменитые девушки рекламировали нашу одежду", "Динара, вы умница! Так тонко и трогательно подчеркнули "Казашка в Париже", и таким образом, возвысили нас, казахских девушек, при этом, нисколько не унижая француженок. Респект вам, красавица наша", "Как же вы шикарны и роскошны", - отреагировали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166174-kazashka-v-parizhe-dinara-satzhan-progulyalas-po-stolice-francii-v-chapane-i-tyubeteyke-video/
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