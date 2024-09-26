"Тебе идет так одеваться": Асель Аскар примерила образ героини сериала "Королек - птичка певчая"
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Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар прогулялась в нежном образе по городу и собрала комплименты в Instagram. Многие увидели в ней героиню известного турецкого сериала, передает NUR.KZ.
Яркий образ Асель Аскар точно запомнится ее поклонникам. Актриса надела пышное платье в мелкую красно-белую клетку с поясом и несколькими слоями на юбке. Волосы Асель завязала черным бантом. Образ завершили элегантные босоножки на каблуке и аккуратные аксессуары.
В описании к публикации Асель спросила подписчиков, какой сериал вдохновил ее на этот образ, и попросила написать варианты. Фанаты не заставили себя долго ждать.
"Королек - птичка певчая", "Очень красиво", "Тебе идет так одеваться", "Просто божественно", "Кемран и Фериде", "На Айшварию Рай тоже похожи", "Как будто Скарлет О'Хара из "Унесенных ветром", "Милота, как из мультика про Микки Мауса", - написали подписчики блога Аскар.
Недавно Асель делилась фотографиями из Дубая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166124-tebe-idet-tak-odevatsya-asel-askar-primerila-obraz-geroini-seriala-korolek-ptichka-pevchaya/
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