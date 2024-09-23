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"Аж мурашки по телу!": улетевшая в Дубай Асель Аскар поделилась новыми фото

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар поделилась фото из Дубая, куда улетела отдыхать. Фанаты оценили не только атмосферу на фото, но и образ актрисы, передает NUR.KZ.

Асель порадовала подписчиков кадрами из Дубая в своем сторис. А новый пост она посвятила своим подписчикам. Свои фото Асель сопроводила песней Димаша Кудайбергена.

"Спасибо вам всем за теплые слова, ваши длинные и такие искренние сообщения в директ.

Почему подчеркиваю длинные, потому как понимаю, что написание длинных сообщений занимает много времени и они пишутся исключительно на сильных вибрациях.

Спасибо, ценю. Я, правда, все читаю, стараюсь каждому ответить. Приятно, знаете, получать от своей аудитории обратную связь. Вы, правда, большая и мощная поддержка", - отметила она.

"Аж мурашки по телу пошли от фото и песни!", "Аселек, как кино смотрела, не могу оторваться", "Смотрю. Окунаюсь. Любуюсь. Красивые фото", "Аселя, как всегда, огонь", - отреагировали подписички.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2164591-azh-murashki-po-telu-uletevshaya-v-dubay-asel-askar-podelilas-novymi-foto/

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