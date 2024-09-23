"Аж мурашки по телу!": улетевшая в Дубай Асель Аскар поделилась новыми фото

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар поделилась фото из Дубая, куда улетела отдыхать. Фанаты оценили не только атмосферу на фото, но и образ актрисы, передает NUR.KZ.

Асель порадовала подписчиков кадрами из Дубая в своем сторис. А новый пост она посвятила своим подписчикам. Свои фото Асель сопроводила песней Димаша Кудайбергена.

"Спасибо вам всем за теплые слова, ваши длинные и такие искренние сообщения в директ.

Почему подчеркиваю длинные, потому как понимаю, что написание длинных сообщений занимает много времени и они пишутся исключительно на сильных вибрациях.

Спасибо, ценю. Я, правда, все читаю, стараюсь каждому ответить. Приятно, знаете, получать от своей аудитории обратную связь. Вы, правда, большая и мощная поддержка", - отметила она.

"Аж мурашки по телу пошли от фото и песни!", "Аселек, как кино смотрела, не могу оторваться", "Смотрю. Окунаюсь. Любуюсь. Красивые фото", "Аселя, как всегда, огонь", - отреагировали подписички.