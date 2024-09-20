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Ева Лонгория в облегающем платье появилась на пляже в Испании

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Ева Лонгория
Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Популярная актриса Ева Лонгория опубликовала в своем Instagram-аккаунте солнечные фотографии, снятые в Испании - поклонники расхвалили подтянутую фигуру 49-летней кинозвезды, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Отчаянные домохозяйки" и "Убийства в одном здании" пришла на испанский пляж в длинном платье. Наряд красного цвета облегал фигуру Лонгории, подчеркивая ее достоинства.

Публикация собрала более 130 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев от восторженных поклонников творчества Евы.

"Я вижу, как развеваются твои волосы! Выглядишь хорошо", "Хотел бы я быть рядом с тобой", "Роскошная", "Прекрасна, как всегда", "Тебе очень идет красный", "Габриэль знала, что красный - это ее цвет (отсылка к героине Лонгории в сериале "Отчаянные домохозяйки - прим. ред.)", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2164035-eva-longoriya-v-oblegayushchem-plate-poyavilas-na-plyazhe-v-ispanii/

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