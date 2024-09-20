"Идеальная фигура": Аида Кауменова покрасовалась в леопардовом купальнике на Бали

Известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова похвасталась фигурой в закрытом купальнике. Подписчики отметили, что она прекрасно выглядит, передает NUR.KZ.

48-летняя Аида Кауменова разместила кадры, снятые на Бали. Дизайнер покрасовалась в леопардовом купальнике на пляже и услышала в свой адрес комплименты.

"Любой человек, увидевший закат, однозначно становится лучше. Пропадает тревожность и верится , что все получится", - написала она.

"Вы воплощение красоты, ума, стиля, стойкости, такой необходимой миру женственности и невероятной грациозности во всем. Искренне восхищаюсь", "Какая вы красивая, обожаю вас, хорошего отдыха", "Вспомнила мультик советский "Маугли". Вы как Багира - изящная, стройная", "Женственная и нежная, как всегда!", "Идеальная фигура, так держать!" - написали ей в Сети.