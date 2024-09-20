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Эзотерика

"Идеальная фигура": Аида Кауменова покрасовалась в леопардовом купальнике на Бали

Опубликовано:

Аида Кауменова
Аида Кауменова. Фото: instagram.com/aidakaumenova_official

Известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова похвасталась фигурой в закрытом купальнике. Подписчики отметили, что она прекрасно выглядит, передает NUR.KZ.

48-летняя Аида Кауменова разместила кадры, снятые на Бали. Дизайнер покрасовалась в леопардовом купальнике на пляже и услышала в свой адрес комплименты.

"Любой человек, увидевший закат, однозначно становится лучше. Пропадает тревожность и верится , что все получится", - написала она.

"Вы воплощение красоты, ума, стиля, стойкости, такой необходимой миру женственности и невероятной грациозности во всем. Искренне восхищаюсь", "Какая вы красивая, обожаю вас, хорошего отдыха", "Вспомнила мультик советский "Маугли". Вы как Багира - изящная, стройная", "Женственная и нежная, как всегда!", "Идеальная фигура, так держать!" - написали ей в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163915-idealnaya-figura-aida-kaumenova-pokrasovalas-v-leopardovom-kupalnike-na-bali/

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