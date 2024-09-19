"Молодеет с годами": 54-летняя Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в прозрачном платье
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии и видео с дефиле итальянского бренда и сразила фанатов в Сети, передает NUR.KZ.
Ее волосы были уложены назад, макияж был минималистичным, но ярким, а талия подчеркнута. Дефилируя на показе итальянского бренда, Наоми прошла по подиуму в белом платье с вырезом на груди и полупрозрачным низом, в очередной раз продемонстрировав идеальную фигуру и походку.
"Это было просто мечтой - попасть в этот завораживающий мир. Спасибо, что сделал меня частью своей сказки", - обратилась Кэмпбелл к дизайнеру в соцсети.
"Она молодеет с годами, как это возможно?", "Ты одна такая", "Нет прецедента для такого уровня звездности, яркости, долголетия, великолепия... Ты создала свою дорогу и остаешься на ней", - написали восхищенные фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163555-molodeet-s-godami-54-letnyaya-naomi-kempbell-proshlas-po-podiumu-v-prozrachnom-plate/