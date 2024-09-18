Жахан Утаргалиев притворился слепым и прогулялся по Арбату в Алматы (видео)

Казахстанский актер и продюсер Жахан Утаргалиев провел социальный эксперимент на улице - он надел черные очки и взял в руку трость, притворившись слепым, передает NUR.KZ.

В таком виде Жахан попробовал перейти дорогу один, как тут же неравнодушная пожилая женщина взяла его под руку и перевела на зеленый свет.

"А это Арбат, да?" - спросил он ее, после поблагодарив за доброе дело.

Как только он попрощался с женщиной он побежал, чтобы купить ей букет цветов. Догнав ее, он объяснил, что съемка была организована для социального эксперимента, вручил букет и поблагодарил за неравнодушие.

"Спасибо вам большое, долгих лет вам и здоровья", - пожелал он.

"Давайте будем творить добро, ведь это в наших силах", - призвал актер своих подписчиков в Instagram.

"Зачем ей цветы, лучше продукты, или же деньгами помог бы", "Ну что же так душно, она прежде всего женщина и в любом возрасте приятны цветы, а продукты - это дело наживное", "Цветы получить всегда приятно", "Бабушка очень добрая и позитивная. Долгих лет жизни", - отреагировали пользователи соцсети.