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Жахан Утаргалиев притворился слепым и прогулялся по Арбату в Алматы (видео)

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Жахан Утаргалиев
Жахан Утаргалиев. Кадр из видео: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Казахстанский актер и продюсер Жахан Утаргалиев провел социальный эксперимент на улице - он надел черные очки и взял в руку трость, притворившись слепым, передает NUR.KZ.

В таком виде Жахан попробовал перейти дорогу один, как тут же неравнодушная пожилая женщина взяла его под руку и перевела на зеленый свет.

"А это Арбат, да?" - спросил он ее, после поблагодарив за доброе дело.

Как только он попрощался с женщиной он побежал, чтобы купить ей букет цветов. Догнав ее, он объяснил, что съемка была организована для социального эксперимента, вручил букет и поблагодарил за неравнодушие.

"Спасибо вам большое, долгих лет вам и здоровья", - пожелал он.

"Давайте будем творить добро, ведь это в наших силах", - призвал актер своих подписчиков в Instagram.

"Зачем ей цветы, лучше продукты, или же деньгами помог бы", "Ну что же так душно, она прежде всего женщина и в любом возрасте приятны цветы, а продукты - это дело наживное", "Цветы получить всегда приятно", "Бабушка очень добрая и позитивная. Долгих лет жизни", - отреагировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162986-zhahan-utargaliev-pritvorilsya-slepym-i-progulyalsya-po-arbatu-v-almaty-video/

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